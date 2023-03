“Giù il cedro del Libano senza condivisioni né alcuna coerenza“

A segnalare la novità è il consigliere Pd Vincenzo Alfarano: “Molti avranno notato che ieri uno dei cedri del Libano presente su viale Cavour, di fronte all’ISI Pertini, è stato tagliato. Tutto questo senza condivisione minima con chi in tali scelte dovrebbe essere coinvolto e senza straccio di vesti da parte di chi, non più incendiario ma pompiere a pieno titolo, chiedeva commissioni speciali sul taglio degli alberi o organizzava manifestazioni e sit in. Penso che la coerenza, in politica, se non tutto, faccia molto per evitare che i cittadini si allontanino sempre più dalle istituzioni“.