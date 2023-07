Giù dal podio della Bohème "Licenziato per un’opinione" Veronesi minaccia vie legali

"Mi presenterò lo stesso sul podio, con la mia benda. Se non mi faranno dirigere chiederò i danni". Alberto Veronesi non ci sta a farsi licenziare dal Festival Pucciniano di Torre del Lago. Il 29 luglio tornerà lì e minaccia di andare per vie legali. Una strada che non farà che alimentare il fuoco delle polemiche, ma che dall’altra parte sembra essere inevitabile. Presupposti per una riappacificazione non ce ne sono, la Fondazione Festival ha già nominato il sostituto, Manlio Benzi. È remota la possibilità che i protagonisti trovino un punto di incontro. Dopotutto quando si trascina la battaglia su un campo ideologico ormai lontano dal nostro tempo, il rischio di rimanere impantanati c’è. È così che il caro e defunto Puccini si è ritrovato nuovamente scomodato per questioni politiche. Dopo Beatrice Venezi con il suo Inno a Roma, Christophe Gayral e Christophe Ouvrard con la loro Bohème ambientata nel Sessantotto parigino e dai riferimenti comunisti.

Ma l’arte è libera, dicono. Lo ha detto anche lo stesso Veronesi in difesa dell’esecuzione dell’Inno a Roma, ritenuto da alcuni troppo fascista per essere ascoltato. Dopo tre giorni si è tappato gli occhi davanti a una Bohème troppo “comunista“. "Puccini si guardava bene dal mettere in bocca ai suoi protagonisti una sola parola di critica sociale - spiega Veronesi - trovatemela nella Bohème, non c’è. Darle quella lettura è stata una forzatura. Io posso dirigere testi di autori di un’idea politica diversa dalla mia, non avrei problemi. È arte". A Puccini, quindi, non sarebbe piaciuta secondo Veronesi - e non verrà certo a contraddirlo - Così come, stando agli studiosi, al Maestro non piaceva neppure l’Inno a Roma. Ma se l’arte è libera lo è anche nelle sue reinterpretazioni, oggetto poi di applausi o critiche.

E se c’è chi esprime il dissenso rifiutando gli inviti, c’è chi va e si copre gli occhi. "In questo incarico non c’è la pregiudiziale di fiducia, non mi interessa avere la fiducia di questo presidente. Se decidi di fare propaganda politica - spiega Veronesi - allora la fai con la par condicio". Il modo in cui il direttore d’orchestra, chiamato a fare il proprio lavoro, ha espresso il suo dissenso non è andato giù agli organizzatori. Ma il motivo del licenziamento, per Veronesi, è sempre il solito: la politica.

"Mi hanno motivato il licenziamento su un ritardo alle prove che non c’è stato, ho documenti che lo testimoniano, e per il quale tra l’altro mi hanno già sanzionato - commenta il maestro - E poi per delle dichiarazioni sulla recita che avrei fatto a Roma. Peccato che io non abbia detto nulla su quello, anche perché mi avevano diffidato di parlarne. La ragione giuridica non c’è. Mi dicono che sono inadatto? L’esecuzione è stata perfetta, senza sbavature. La verità è che è una vendetta politica. Ci sono membri del Cda che hanno perso alle passate amministrative di Lucca, motivo percui non mi fu rinnovato il contratto". Ritorna quindi sulla vecchia ipotesi per cui qualche “rancoroso“ di sinistra voglia vendicarsi con lui per aver cambiato casacca un anno fa. E non potendo farlo fuori dal Comitato, ci prova per altre vie (dalla Fondazione ci ha pensato il fuoco amico). "Mi stanno licenziando per una mia opinione e questo è un fatto grave - conclude Veronesi - Per questo incarico ho rinunciato ad altre proposte, se me lo tolgono mi fanno un danno".

