Girone B, scontro in chiave play-off

Nei due posticipi del girone B di Terza categoria, la sfida tutta versiliese tra Stiava e Sporting Forte dei Marmi è terminata con la vittoria degli ospiti per 1 a 0 con il gol di Maggi. Una gara che comunque non ha riservato grande emozioni. La gara invece tra Farneta e Sant’Alessio si è conclusa con la vittoria per 2 a 0 dei padroni di casa. La gara, giocata all’impianto di Monsagrati, si è sbloccata al 5’ del secondo tempo con il gol di Catanali, mentre il raddoppio è arrivato allo scadere con Pucci. Oggi alle 15 intanto si giocherà la sfida della quinta tra Folgore Segromigno Piano e Valfreddana, rinviata a causa del maltempo.

Un recupero anche nel girone A quello dell’impianto "Le Polle" alle 21 tra Sporting Vagli e Lammari, valido per la quarta giornata di ritorno. Soprattutto quella del girone B sarà una gara molto importante in chiave play-off, tra due formazioni che sono in piena corsa per centrare il miglior piazzamento.

Alessia Lombardi