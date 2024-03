“Giro d’Italia“: l’arrivo della tappa cittadina sarà in viale Carducci

L’arrivo della tappa lucchese del Giro d’Italia del prossimo 8 maggio sarà come previsto in viale Carducci all’altezza del Campo Balilla. Il percorso dettagliato a ridosso della città prevede il passaggio da dentro Borgo Giannotti (e non dalla bretellina) per poi, tramite via Passaglia e via Civitali passare in piazzale Martiri della Libertà fuori Porta S.Maria. I corridori, quindi, dopo aver percorso viale Carlo Del Prete, in senso inverso all’attuale senso di marcia, e piazzale Boccherini raggiungeranno viale Carducci dove si troverà il traguardo finale della tappa.