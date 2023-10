"Giro d'Italia a Lucca: 1500 persone, 800 milioni di spettatori in tutto il mondo"

Il Giro d’Italia è la principale manifestazione ciclistica a livello nazionale e una delle tre corse a tappe più celebri a livello mondiale, seconda per importanza solo al Tour del France e senz’altro primo degli appuntamenti esitivi subito dopo le classiche primaverili.

Ogni edizione della corsa in rosa può vantare infatti una copertura mediatica planetaria, con circa 200 paesi collegati e centinaia di network connessi.

La carovana della corsa rosa è stimata in circa 1500 persone, tra atleti, squadre e addetti ai lavori, che faranno tappa a Lucca per l’edizione numero 107, portando in città, oltre ai grandi campioni del ciclismo internazionale, anche divertimento, gioia e coinvolgimento, con una sfilata di mezzi divertenti e scenografici che attraversano la nazione seguendo il percorso della corsa e creando un clima di festa, con musica intrattenimento e giochi per tutto il pubblico.

La potenza dello sport nella sua massima espressione arriva quindi a Lucca e nei prossimi mesi saranno forniti dall’organizzazione del Giro d’Italia, in concerto con le amministrazioni locali, tutti i dettagli sui percorsi delle singole tappe.

Lucca torna finalmente protagonista anche nel ciclismo dei massimi livelli. Vantando, tra l’altro, una lunga storia da protagonista – per atleti, squadre e coach – nel panorama del pedale nazionale.