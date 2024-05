Giro di vite per i “Garby“ “Troppi rifiuti abbandonati“

Garby nel mirino. Dovevano essere alleati dell’ordine, pulizia e decoro cittadino invece sembrano sempre più calamite per i rifiuti abbandonati. La presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi e l’assessore all’ambiente, Cristina Consani annunciano la rivoluzione. “Come ci viene segnalato dai cittadini sugli organi di informazione effettivamente da tempo c’è un abbandono incontrollato e non regolare dei rifiuti presso i cassonetti Garby. Una situazione su cui stiamo lavorando da tempo – così Consani e Bianchi –. Alla base di questi episodi c’è sicuramente una superficialità di comportamenti e anche una vera e propria scorrettezza nel conferimento dei rifiuti. In ogni caso, come Sistema Ambiente e Comune di Lucca abbiamo già fissato per mercoledì prossimo una conferenza stampa per presentare proprio novità decisive nel sistema di utilizzo dei Garby“. Quindi si preannuncia un giro di vite e nuove soluzioni che servano da deterrente per chi cerca di sbarazzarsi dei rifiuti in modo improprio.

“Tutto questo si va a aggiungere alla massima attenzione che oggi viene riservata alla situazione: il servizio di svuotamento Garby in centro storico prevede la raccolta quotidiana di carta, multimateriale leggero, organico e rifiuto urbano residuo la mattina con un ulteriore passaggio per carta, multimateriale leggero e rifiuto urbano residuo nel serale per tutte le 69 postazioni Garby cittadine. Il vetro si raccoglie a giorni alterni il pomeriggio“. “La ronda Garby – spiegano Consani e Bianchi – è prevista nel turno antimeridiano, pomeridiano e serale ( con 1 operatore a turno) tutti i giorni, incluso la domenica e ogni operatore addetto allo svuotamento, inclusi gli operatori dei cestini (questi ultimi sono 6 al mattino e 2 al pomeriggio) hanno l’obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati che rinvengono al di fuori di essi“.

“Come si vede - conclude Sandra Bianchi- il presidio è massimo, ma, come sempre , diventa fondamentale la collaborazione dei cittadini e ci rivolgiamo a tutti loro perché ci aiutino. Le novità che annunceremo la vanno appunto nella direzione di contrastare e diminuire il fenomeno degli abbandoni. Resta inteso che l’aspetto dei controlli e sanzionatorio è di competenza della polizia municipale, con la quale c’è piena sintonia e collaborazione e un grande impegno congiunto“.