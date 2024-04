Giro di spaccio internazionale, smantellata l’intera banda

Maxi blitz dei carabinieri all’alba, nei confronti di una banda di spacciatori. L’operazione, partita da Perugia, oltre che il capoluogo umbro, ha riguardato anche Caserta, Latina, Varese e, in Toscana, le province di Arezzo, Lucca e Pisa. I militari dell’arma hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 24 indagati, ritenuti responsabili di spaccio di eroina. Le indagini sono partite nei prmi mesi dello scorso anno, e hanno permesso di seguire passo passo tutto il lavoro della banda, dal loro modo di comunicare ai meccanismi per lo spaccio di eroina. Il gruppo, unitario e piramidale, era solito utilizzare come base logistica un’abitazione presa in affitto nel centro di Perugia presso la quale sarebbero stati stoccati e rivenduti, centinaia di chili di droga.

E’ stato contestato alla banda un traffico di 250 kg di stupefacienti, per una valore di 15 milioni di euro. Dei 24 destinatari della misura cautelare 4 sono attualmente irreperibili sul territorio nazionale per i quali sono state attivate ricerche.