"Gioventù Nazionale" Sbarca il movimento giovanile di FdI

Sbarca a Capannori anche "Gioventù Nazionale", per utilizzare una metafora con il calcio, il settore giovanile di Fratelli d’Italia che con notevole probabilità esprimerà anche il candidato sindaco alle prossime amministrative. La sezione capannorese di Gioventù Nazionale è guidata dalla coordinatrice Cristina Pasquini, mentre il responsabile organizzativo è Lorenzo Ferri. Avviata una raccolta di vestiario per i bisognosi, che avverrà ogni ultimo venerdì del mese nella sede di via Romana 215, dalle 18 alle 19, in attesa di ampliare orario e aumentare il progetto benefico. "Salutiamo con grande soddisfazione l’apertura di questa sezione e diamo loro il benvenuto - spiega il presidente del circolo di Capannori, Paolo Ricci - in momenti di grande disaffezione nei confronti della politica, ci distinguiamo anche per questo". La sede di via Romana è aperta ogni mercoledì dalle 18.15 alle 19.30. Info, [email protected]

M.S.