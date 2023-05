Giovedì al museo e fascinazione

La fascinazione, una forma di maleficio, anche involontario, lanciato principalmente per mezzo dello sguardo, sarà il tema del prossimo appuntamento dei Giovedì al Museo, in programma il 18 maggio, alle 21, grazie ad una ricerca etnografica sulla fascinazione di Gianfranco Mele, sociologo, studioso di tradizioni popolari, etnografia e storia locale. È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo italiano dell’immaginario folklorico, sia in presenza, presso la sede del Museo, che online. La relazione presenterà i risultati di una ricerca sulla credenza della fascinazione (scenari, racconti, simboli, rituali) realizzata una quarantina di anni fa attraverso una serie di interviste ad anziane donne di un paese della provincia di Taranto. Gianfranco Mele ha pubblicato ricerche, articoli e saggi su riviste a carattere scientifico e divulgativo, quotidiani, periodici, libri, testate online.

