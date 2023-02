Giovanna Tomei eletta sindaca nel consiglio comunale dei ragazzi

Il consiglio comunale dei ragazzi di Bagni di Lucca ha il suo sindaco. Una ragazza della terza media, 13 anni, Giovanna Tomei (nella foto con il sindaco) è stata eletta alla massima carica dell’istituzione comunale, con maggioranza assoluta dopo ballottaggio, nel corso della seduta di insediamento del consiglio giovedì pomeriggio. L’insediamento del consiglio ragazzi, comprendente 12 alunni della scuola secondaria di Bagni di Lucca, 6 maschi e 6 femmine, nel pieno rispetto della parità di genere, eletti dai compagni di scuola in libere elezioni avvenute nel mese di dicembre. Il percorso per giungere all’atto finale dell’insediamento con elezione del sindaco e di tutte le altre cariche, come il presidente, il vice sindaco e gli assessori, è partito con momenti di incontri a scuola, seguiti dalla Dirigenza Scolastica e dal comune, con la delegata alla cultura Agnese Benedetti e l’assessore Maria Barsellotti.

Gli alunni hanno partecipato anche a incontri formativi presso la struttura comunale, visitando gli uffici amministrativi e tecnici per scoprire il funzionamento della macchina comunale, seguendo anche corsi di informazione e conoscenza della Carta Costituzionale che regola la vita pubblica e politica e i principi generali dello Stato. Il consiglio dei ragazzi e la giunta potranno agire in piena autonomia, elaborando e presentando proposte e ordini del giorno al consiglio comunale. A tutti i ragazzi sono andate le congratulazioni e il riconoscimento dei consiglieri comunali di tutti i gruppi politici, con l’incoraggiamento e gli auguri di buon lavoro.

Marco Nicoli