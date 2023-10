Giovanna si racconta in musica e parole. Ospite Daniele Barsotti Giovanna Nocetti, artista poliedrica, presenta la sua lunghissima carriera artistica in un recital al Teatrino di Vetriano, con ospite Daniele Barsotti. Mino Reitano, Bruno Lauzi, Mogol, Battisti, Edoardo Bennato e Paolo Limiti hanno scritto per lei.