Giovani lucchesi preoccupati per l'inquinamento, una dimostrazione di maturità

Cristiano Consorti

Non pochi giovani lucchesi sotto i venti anni si dicono preoccupati dall’inquinamento. Che si tratti dell’aria o dell’acqua poco importa: sono preoccupati. E’ questo che conta. Come conta il fatto che questa preoccupazione, arrivando da qualche centinaio di giovanissimi, sia una grande dimostrazione di maturità da parte loro in quanto a tutela e rispetto dell’ambiente. Queste ragazze e questi ragazzi sono ben consapevoli che occorra invertire la rotta. La speranza è che siano loro in futuro a portare avanti azioni concrete per migliorare la situazione. Questa loro preoccupazione l’hanno certificata in un’indagine dell’Istituto “Demopolis“ promossa dalla Provincia.