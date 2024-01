Giovani in campo per la comunità. Aperte le iscrizioni ai progetti del servizio civile universale

Aperte le iscrizioni per partecipare al servizio civile universale. Fino al prossimo 15 febbraio sarà possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025, sia in Italia che all’estero, per un totale, come specificato nel bando di fine dicembre, di 52.236 posti disponibili.

Un’opportunità per tutti i giovani di fare un’esperienza diversa da quella scolastica, ma capace di arricchire il proprio curriculum e di aiutare la collettività. Nato nel lontano 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, il servizio civile universale si è trasformato negli anni a noi più recenti in un’esperienza aperta a tutti i giovani desiderosi di crescere professionalmente e di migliorare la società in cui viviamo aiutando gli altri.

Sono 2.183 i progetti attivi totali quest’anno, con una durata tra gli otto e i dodici mesi e un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Alcuni progetti prevedono, inoltre, una riserva di posti dedicati esclusivamente ai giovani con minori opportunità.

Per ciascun operatore volontario selezionato sarà sottoscritto un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio a 507,30 euro, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato i ventotto anni alla data di presentazione della domanda.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) raggiungibile all’indirizzo Internet domandaonline.serviziocivile.it e seguire l’apposita procedura guidata sul sito. Sarà possibile presentare, inoltre, una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL.

Sono moltissimi gli enti del nostro territorio che hanno scelto di presentare un progetto in uno dei sette settori all’interno dei quali il servizio civile universale opera: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio artistico, storico e culturale, agricoltura e biodiversità, educazione e promozione culturale e promozione della pace tra i popoli e tutela dei diritti umani.

Ai candidati non resta dunque che accedere al sito Internet scelgoilserviziocivile.gov.it, consultare i progetti presenti sul territorio, scegliere quello di loro maggior interesse e presentare domanda attraverso la piattaforma DOL. Sarà successivamente compito dell’ente titolare del progetto procedere alla selezione dei candidati tramite la valutazione del curriculum e lo svolgimento di un colloquio.

Andrea Falaschi