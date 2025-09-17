Giovani emergenti. Borse di studio e concerti

Il futuro della musica e della cultura passano anche dalla passione e dall’impegno dei giovani. È con questo spirito che l’Associazione Musicale Lucchese ha assegnato le borse di studio “Carol Mac Andrew” per il 2025 a tre promettenti allievi del Conservatorio Boccherini: Samuel Vaccaro, Pavel Casamenti e Lucrezia Monaco. Per loro, non solo un sostegno economico ma anche l’occasione di salire sul palcoscenico e condividere con il pubblico la propria arte. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi, la Sala Ferrario della villa diventerà cornice di tre serate dedicate al talento emergente, nei giorni di sabato 20 settembre, sabato 4 e sabato 11 ottobre.

Sabato 20 è in programma il concerto di Samuel Vaccaro, chitarrista, allievo di Giampaolo Bandini. In programma pagine di Piazzolla, Bach, Santorsola, Regondi, Krieger. Sabato 4 ottobre, ancora un chitarrista, Pavel Casamenti, allievo di Bandini a sua volta, che eseguirà brani di Molino, Granados, Albéniz e Brouwer. A chiudere il tris di concerti, la flautista Lucrezia Monaco, allieva di Filippo Rogai, che sabato 11 ottobre proporrà musica di Telemann, Bach, Mozart, Fauré, Berio, Jolivet, Jacob e Messiaen. Alcuni dei suoi brani prevedono l’accompagnamento del pianoforte, per l’occasione suonato da Elia Faccini.

"Sostenere i giovani è un atto di fiducia, ma anche di responsabilità verso la cultura e la comunità. Istituite nel 2014 in memoria della prima presidente dell’AML, queste borse di studio rappresentano l’attenzione che l’Associazione Musicale Lucchese da sempre rivolge ai giovani musicisti – commentano Marco Cattani e Simone Soldati, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’Associazione - Agli allievi del Boccherini, ma non solo a loro, durante l’anno l’AML riserva convintamente un posto nella programmazione (si pensi al Lucca Classica Music Festival) per contribuire alla loro formazione professionale, in cui è fondamentale cimentarsi con programmi sfidanti e con il giudizio del pubblico pagante". I concerti si terranno alle ore 21 e prevedono un biglietto di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0584 787251.