Giovani donano defibrillatore al paese

Inaugurato a Casciana un Dae, defibrillatore semiautomatico esterno, donato dai giovani calciatori del paese e dalla società dell’Usd Casciana-Cascianella, collocato nella piazza del paese, vicino alla chiesa. Lo strumento è stato acquistato con i proventi delle iniziative svolte al “campetto“ dall’Unione sportiva, mentre la colonnina che ospita il Dae è stata donata dall’amministrazione comunale. Erano presenti il sindaco Francesco Pifferi, il consigliere comunale Marco Colli che ha poi proceduto al taglio del nastro, il presidente della Usd Casciana-Cascianella Raffaello Bartolomei. Negli interventi seguiti il sindaco ha sottolineato l’importanza socio-sanitaria di questa iniziativa, mentre Bartolomei ha illustrato l’aspetto tecnico.

Numerosi i partecipanti alla cerimonia tra paesani e villeggianti che in agosto fanno crescere sensibilmente il numero della popolazione di Casciana e Cascianella. In precedenza è stato effettuato un corso di formazione per l’utilizzo del Dae che ha visto la partecipazione positiva di 23 volontari del paese. In senso di gratitudine per l’attività svolta dai cinque incaricati allo svolgimento del corso, l’Usd Casciana-Cascianella ha effettuato una generosa donazione a favore delle attività della Misericordia di Camporgiano.

Il significativo pomeriggio si è concluso con una serie di foto di Martina Colli che ricorderanno per sempre l’evento e con un simpatico rinfresco “Da Maria“ offerto dall’Usd Casciana-Cascianella. Nei giorni precedenti nell’abitato di Cascianella era stata inaugurata una panchina rossa, colore che da alcuni anni è diventato il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Dino Magistrelli