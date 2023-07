Giovani di Lucca, Presa di Coscienza Ambientale ed Impegno Ecosostenibile

Cristiano

Consorti

Un’indagine su “sensibilità ambientali ed impegno ecosostenibile degli studenti in provincia di Lucca“. E quello che è emerso lascia il segno. E fa piacere soprattutto che tale presa di coscienza per il nostro Mondo un po’ ammaccato parta proprio dai nostri giovani. Lo scopo di “Demopolis“ è stato fin da subito, grazie al progetto “Nice to meet EU“, quello di riuscire ad ascoltare una fascia d’età, dai 15 ai 19 anni, che potesse dare una fotografia concreta della realtà e dei giovani. Sono stati intervistati 615 studenti della provincia di Lucca, 300 ragazze e 315 ragazzi, in merito alla loro percezione e sensibilità sull’ambiente. Circa l’80% si definisce preoccupato per il cambiamento climatico; per l’inquinamento delle acque di mari e fiumi (70%), per la qualità dell’aria e dello smog (60%), per i rifiuti (51%) e, di questi ultimi tempi, anche per il dissesto idrogelogico (53%). I nostri giovani dimostrano un grande attaccamento al territorio nell’accezione non tanto campanilistica, bensì di rispetto del luogo in cui si vive. L’analisi sulle abitudini, quelle di limitazione dell’impatto ambientale, della quotidianità giovanile, rivela buone prestazioni, ma anche alcune contraddizioni e conseguibili margini di miglioramento: dunque c’è appunto da migliorare la pratica, ma la presa di coscienza già è un bel passo avanti. E c’è solo da dire grazie a queste ragazze e a questi ragazzi, una generazione che fin da ora ha capito l’importanza del nostro ambiente.