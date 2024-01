Giorno della Memoria, le iniziative. A Simi il premio Città di Capannori

La Piana di Lucca si prepara a celebrare i giorni della Memoria. Oggi a Capannori alle 16.30 consiglio comunale straordinario che vedrà la presenza di Bruno Simi, cittadino di Capannori, 99 anni, internato militare in Austria, al quale il sindaco Luca Menesini consegnerà il Premio Città di Capannori. Interverrà Nicola Barbato del consiglio direttivo dell’Istituto della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca, autore della videointervista a Bruno Simi che sarà proiettata nel corso dell’assemblea consiliare.

Bruno Simi (nato a San Leonardo in Treponzio) racconta la sua esperienza di internato militare italiano (IMI) in un lager-fabbrica austriaco dal settembre 1943 all’aprile 1945. Bruno è uno degli oltre 600.000 IMI che preferirono gli orari massacranti e la fame negli Stalag (baracche-dormitorio per soldati e lavoratori) e nelle fabbriche del Reich all’arruolamento nelle file della RSI, la Repubblica di Salò. Alle 21, al polo culturale Artèmisia di Tassignano, Reading teatrale di Marco Brinzi tratto dall’opera “La tregua“, di Primo Levi che sarà ripetuta anche a Porcari. Ingresso libero.

A Porcari, a cura di Fondazione Toscana Spettacolo, venerdì 26 gennaio alle 21 andrà in scena Bent di Martin Sherman, una pièce che porta alla ribalta lo sterminio di persone per il proprio orientamento sessuale, il cosìddetto “Omocausto“. La regia è firmata Lorenzo Tarocchi; sul palco Alessandro Novolissi, Gabriele Giaffreda, Alessio Nieddu, Francesco Tasselli, Henrj Bartolini, Davide Arena, con la voce fuori scena di Marcello Sbigoli. Oggi e giovedì 25 dalle 16.30 alle 18.30 la biglietteria dell’auditorium sarà aperta per la prevendita dei biglietti (intero 15 euro, ridotto 12 o 8).

Infine Altopascio con una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti. Venerdì 26 dalle 10 alle 12 in Sala Granai (piazza Ospitalieri), Lorenzo Guadagnucci presenta il suo libro su S.Anna di Stazzema, e tutto l’iter processuale e di ricostruzione dei fatti. L’incontro sarà l’occasione per avviare una più ampia riflessione sul riconoscimento e la tutela dei diritti umani. L’evento prevede il coinvolgimento delle scuole dell’Istituto Comprensivo. Spazio poi all’arte e alla memoria con “Disegna ciò che vedi. Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina“, visitabile dal 13 al 31 marzo in Sala Peregrinatio.

Massimo Stefanini