Giorno della Memoria, ancora tante iniziative in programma in vari Comuni della Garfagnana Minucciano e Castiglione dedicano due mostre

Continuano in Garfagnana le iniziative in relazione al Giorno della Memoria, ricordato anche quest’anno in parecchi Comuni. A Minucciano, dal 4 al 25 marzo, presso Ciaf Pietro Ferri (ex Sala Cinema Pancetti), sarà allestita una mostra sul tema: "Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in guerra (1936-1948)", a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi, in collaborazione con l’ Amministrazione provinciale di Lucca e Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea (Isrec) di Lucca, presieduto dal professor Mario Regoli, con sede a Palazzo Ducale, in piazza Napoleone (Telefono 0583 55540). A Castiglione fino al 12 marzo, nella Torre dell’Orologio, si svolge la mostra "1938 Il banco vuoto – Le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca" a cura di Silvia Angelini e realizzata in collaborazione con Provincia di Lucca e Isrec Lucca.