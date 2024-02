Giorno del Ricordo al liceo. Testimonianza di un esule

Sarà il Liceo Classico “N. Machiavelli” ad ospitare la seconda delle iniziative promosse dalla Prefettura e dalla Consulta provinciale studentesca di Lucca per il Giorno del Ricordo. A partire dalle ore 11 di domani, studenti e rappresentanti delle Istituzioni, nel “Giorno del Ricordo”, si alterneranno nell’approfondimento delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

La mattinata sarà arricchita anche dalla testimonianza di Aligi Soldati, esule istriano. In occasione di questa speciale Giornata domani i circoli territoriali di Fratelli d’Italia della provincia di Lucca, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale, hanno organizzato alcuni eventi che affiancheranno quanto già programmato dalle varie amministrazioni comunali.

“Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 dal Parlamento Italiano, ha finalmente riconsegnato ai nostri connazionali uccisi nelle foibe e agli esuli istriani, fiumani e dalmati la dignità che meritano dopo decenni di silenzio. Per troppo tempo - spiega il Presidente Provinciale Riccardo Giannoni - la loro storia ha subito l’onta di un colpevole ed ingiustificato oblio. Se è vero che negli ultimi anni qualcosa è stato fatto, ancora molto c’è da fare per recuperare appieno la memoria di una delle pagine più tristi e tragiche della storia italiana, ed in questa direzione riteniamo doveroso lavorare anche come partito“.

“Per questo motivo – continua Giannoni – il Coordinamento Provinciale ha deciso di promuovere, grazie all’impegno dei vari circoli territoriali, alcune iniziative che andranno ad aggiungersi a quelle che le amministrazioni comunali hanno previsto per il Giorno del Ricordo. Ringrazio coloro che hanno permesso la realizzazione di queste manifestazioni e coloro che vi prenderanno parte“. A Luca domani alle 12.30 si terrà commemorazione e deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti per la Patria in Piazzale Verdi. Alle 11 è prevista la commemorazione al monumento ai caduti nel piazzale della Chiesa a Capannori, via Piaggia. Alle 15.30 l’evento si terrà al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto a Bagni di Lucca - Villa. Alle 10.30 deposizione di fiori alle tombe di Don Francesco Pockay al Cimitero di Barga e di Mons. Giuseppe Stagni al Cimitero di Loppia e anche in Largo Ridano Marsili a Ponte all’Ania.