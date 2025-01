Giorni della merla. Mimose in fiore e bombe d’acqua. Allarme di Coldiretti

Che le stagioni non siano più “quelle di una volta”, è ormai un’affermazione pleonastica. Ce lo dicono gli eventi atmosferici come quelli che anche in queste ore hanno colpito la nostra Regione e la Lucchesia. Ma ce lo dice, con apprensione, la Coldiretti che non lancia un anatema ma fa una constatazione: "Addio ai giorni della merla, alle mimose in fiore". Le ”bombe d’acqua”, invero, le forti precipitazioni rilevate in pochissime ore, hanno già provocato un danno: al territorio e, di conseguenza, all’economia.

Il territorio lucchese ha risentito anch’esso ma la riflessione della Coldiretti, questa volta, guarda a tutto tondo: "Ormai una persona su tre pensa che il cambiamento climatico rappresenti la prima preoccupazione; gli ultimi giorni dell’anno che per tradizione dovrebbero essere i più freddi, vedono invece le mimose già fiorite , un’esplosione di giallo che ci disorienta". La magica leggenda della “Merla”, tanto affascinante, mette tutti quanti di fronte, come sottolinea Coldiretti, "alle evidenze scientifiche dei cambiamenti climatici che hanno incoronato il 2024 come l’anno più caldo dal 1955 nella nostra regione con un aumento delle temperature medie di 1,3 gradi". La Lucchesia, sempre dati alla mano, rientra in pieno nello stravolgimento climatico e ne subisce le conseguenze, già in passato evidenziate dall’occhio attento di Coldiretti Lucca. Si tratta di "sfasamenti stagionali sempre più ricorrenti – prosegue Coldiretti Toscana – che, insieme ad inverni senza neve ed estati sempre più bollenti, alimentano l’eco-ansia dei toscani". Pare infatti che il temuto cambiamento climatico, venga prima degli scenari di guerra o delle preoccupazioni per la salute e il lavoro, che pure esistono.

E’ ancora la Coldiretti a tracciare lo scenario reale: "L’inizio del 2025 conferma la tendenza al surriscaldamento e alla tropicalizzazione che si manifesta, come nelle scorse ore, con l’arrivo di violente perturbazioni accompagnate da bombe d’acqua che paralizzano le città e da temperature superiori alle medie stagionali". Le conseguenze di tutto ciò le possiamo leggere nei dati forniti da Coldiretti su base Istat e sono al momento disponibili per l’anno 2023. Riguardano il calo della produzione del vino con il – 24,3%, dell’olio con il – 18,3% e della frutta con il -23,2%. Dati eloquenti che tuttavia, per il 2024, secondo una stima anticipata e non ufficiale, vedrebbero per il 2024 un trend in ripresa per vino e olio anche se, come sottolineano da Coldiretti, per l’olio le rese sono state inferiori alle aspettative ma tutto sommato dignitose.

Bisogna correre, insomma: sicuramente ai ripari "per mitigare i rischi derivanti dagli eventi estremi", dicono da Coldiretti. Infine un monito dall’associazione degli agricoltori: "L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dal maltempo e dalla siccità che costa ogni anno centinaia di milioni di euro agli agricoltori toscani e che, insieme all’aumento dei costi di produzione e ai sempre più ridotti margini, rappresentano la più seria ed imminente minaccia per l’agricoltura toscana". C’è bisogno, dicono da Coldiretti, di "continuare ad investire sull’agricoltura di precisione, sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale, così come sulle nuove tecniche agronomiche e sulla ricerca per mettere in condizioni le imprese agricole di produrre di più, meglio e con meno utilizzo di risorse ed input produttivi".