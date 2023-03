Giornate Fai primavera anche al Boccherini “Bellissimo riscontro“

Le giornate Fai di primavera hanno dischiuso i nostri tesori, calamitando ben 2.300 visitatori, un successo incredibile. I luoghi aperti in città erano la chiesa di Santa Caterina, l’Antica Zecca e la biblioteca del “Boccherini“ inserita grazie all’idea della delegazione Fai di Lucca che ha organizzato uno straordinario tour insieme alla presidente del Conservatorio, Maria Talarico. “Ringrazio tutti coloro che hanno dedicato attenzione a questo evento da incorniciare – così la capo delegazione Fai, architetto Lucilla Benvenuti (nella foto) –, in particolare Rai 3 con il giornalista Francesco Tei per il bel servizio sui luoghi aperti a Bagni di Lucca“.