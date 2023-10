“Giornate Fai d’autunno“. Ultima occasione oggi per scoprire 4 meraviglie

Oggi ultimo appuntamento con le giornate Nazionale del Fai d’autunno, per la valorizzazione di luoghi, opere e monumenti del territorio lucchese, resi accessibili al pubblico. La Delegazione Fai ha predisposto quattro percorsi culturali che possono essere vititati anche oggi. Si tratta della Gipsoteca del “Passaglia“ in piazza Napoleone a Lucca, del Castello di Nozzano e del suo borgo (nella foto di Giuseppe Pardi), della suggestiva Rocca di Borgo a Mozzano e infine del Museo e della Pieve di San Cassiano in Controne.

Programma e dettagli sono disponibili sul sito del Fai: fondoambiente.it