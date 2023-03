Giornata mondiale dell’acqua, studenti all’opera all’Ic Montecarlo

Una mattinata dedicata al rispetto ambientale, alla salvaguardia del territorio e delle risorse idriche (molto importante di questi tempi, vista la scarsità di acqua e di precipitazioni), in occasione della Giornata mondiale dell’acqua e Settimana della cittadinanza. E’ stata organizzata dall’Istituto Comprensivo di Montecarlo e dall’associazione Ricreare Insieme di Villa Basilica per tutte le classi della primaria Salvo D’Acquisto di Villa Basilica. Per i ragazzi dell’associazione di volontariato Ricreare Insieme è stata un’emozione entrare all’interno della scuola Salvo D’Acquisto e stare per la prima volta “dall’altra parte della cattedra” dopo averci passato 5 anni della loro vita, da studenti. La mattinata è stata divisa in due parti: prima i bambini più piccoli hanno assistito alla spiegazione e poi hanno partecipato ai giochi e al laboratorio per loro preparato. Stessa cosa per le classi quarta e quinta che a fine giornata hanno realizzato con l’aiuto delle ragazze dell’associazione un cartellone con le buone pratiche da mettere in pratica per risparmiare acqua e rispettare l’ambiente. A nome del gruppo, conclude il presidente di Ricreare Insieme Matteo Simi: “Vogliamo ringraziare le maestre e tutto l’istituto è stato un orgoglio per noi ex studenti poter parlare di tematiche a noi care ai piccoli adulti del futuro. Ci siamo divertiti insieme nelle lezioni e nei laboratori”.