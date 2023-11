Giornata mondiale degli alberi. Piantati cinque aceri a scuola

Festeggiata la giornata mondiale degli alberi alla scuola dell’infanzia di Lammari. Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, il Comune di Capannori e il circolo locale di Legambiente hanno organizzato, ieri mattina, la piantumazione di cinque alberi, uno per ogni classe. Presenti circa un centinaio di bambini.

La specie scelta per la piantumazione è l’acero campestre, un albero autoctono tipico del paesaggio toscano, molto resistente e con buone capacità di adattamento anche agli ambienti urbani. Un albero tra i più rapidi a crescere che non raggiunge dimensioni maestose e che risulta quindi di migliore gestione anche per il futuro.

"Proseguiamo la collaborazione con il Comune di Capannori che da due anni ha aderito al nostro progetto per contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la piantumazione diffusa di alberi e arbusti – ha spiegato il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - con l’iniziativa Un albero in più, più ossigeno per tutti, abbiamo già messo a dimora 2.500 alberi e il nostro obiettivo è di arrivare a 3.000 entro la fine dell’anno, numero che certamente raggiungeremo grazie alla disponibilità delle amministrazioni comunali, che, come Capannori hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto. Gli alberi catturano il gas serra, prevengono il dissesto idrogeologico".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore all’ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro: "E’ davvero un piacere vedere con quanto entusiasmo anche i più piccoli partecipano all’arrivo di nuovi alberi nel giardino della loro scuola. Piantare alberi può sembrare un gesto semplice ma contiene tantissimi valori, perché gli alberi migliorano il microclima, donano ossigeno, trattengono polveri sottili e con la loro presenza contribuiscono ad abbellire le nostre città – dice l’assessore all’ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro – Siamo molto contenti di proseguire insieme al Consorzio di Bonifica, questo interessante progetto che ha una importante valenza ambientale".

Il consigliere Guido Angelini, Legambiente, ha aggiunto: "Gli alberi svolgono un ruolo essenziale per difendere la biodiversità, una bella giornata, da segnare sul calendario".

Massimo Stefanini