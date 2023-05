Giornata internazionale dimore storiche, Villa Caproni sarà aperta

Apertura straordinaria al pubblico per Villa Caproni a Barga, storico edificio in stile Liberty, sede della Fondazione Ricci Ets, per la Giornata nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) 2023 (www.associazionedimorestoricheitaliane.it), di cui fa parte. Domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per l’occasione, sarà esposta una serie di fotografie tratte dall’Archivio Caproni dal titolo “Album di famiglia. Memorie fotografiche dell’Archivio Caproni”. La giornata è anche l’ultima occasione di visitare la mostra “La nuova Barga. Architettura e Arti decorative tra Liberty e stile eclettico”.

L’esposizione fotografica “Album di Famiglia” vede protagonista la famiglia Caproni, che ha edificato nel 1908 il prezioso edificio Liberty nella zona del Piangrande a Barga, oggi sede della Fondazione Ricci. La recente donazione alla Fondazione Ricci di una grande parte dell’archivio privato appartenente alla famiglia Caproni consistente in lettere, fotografie cartoline e libri, ha infatti permesso di selezionare una serie di circa 40 fotografie legate a queste famiglie che bene si coniuga con l’ultimo giorno di apertura dell’esposizione.

Una famiglia dal passato importante: i fratelli Emilio e Pietro Paolo Caproni, originari di San Pietro in Campo a Barga, che divennero i più illustri “figurinai” italiani a Boston. Aprirono la loro attività, la Plastic Arts Society PP. Caproni e Brother nel 1892 rilevando una precedente azienda, la Paul A. Garey & Company, dove Pietro Paolo era partito come semplice apprendista. La galleria e lo studio dei due fratelli Caproni erano ospitati in due edifici collegati tra loro all’angolo tra Washington e Newcomb Street a Boston. I fratelli costruirono prima un edificio all’8-12 di Newcomb Street e poi acquistarono e ristrutturarono Washington Street nel 1914-1920.