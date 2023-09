Giornata di Studio a Bagni di Lucca: Villa Webb nel '500

Oggi alle ore 16.30 a Bagni di Lucca, presso Villa Buonvisi, conosciuta anche col nome di Villa Webb, avrà luogo la XVI Giornata di Studio organizzata dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne. Il tema della Giornata è "I Bagni della Villa nel ‘500 luogo di incontri privilegiati". Hanno patrocinato l’evento il Comune di Bagni di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Vicaria di Val di Lima. Nell’occasione sarà presentato il volume della Professoressa Rita Mazzei pubblicato a Roma nel 2022 dalle Edizioni di Storia e Letteratura, dal titolo "La cura di sé al tempo di Montaigne". Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del Prof. Marcello Cherubini, Presidente della Fondazione Montaigne, la Professoressa Rita Mazzei, che ha insegnato Storia moderna presso l’Università di Firenze, esporrà le linee guida della ricerca che è alla base del suo volume e metterà in evidenza come le acque dei bagni lucchesi, i balnea lucensia, fossero studiate dai trattatisti rinascimentali e celebrate e prescritte ai loro pazienti da medici illustri come Falloppia e Mercuriale. Una Giornata di Studio, affidata a diversi autorevoli relatori che si alterneranno.

Si terminerà con visita allo stabilimento di Bagno alla Villa. Ingresso libero.

Marco Nicoli