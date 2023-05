Giornata dell’Europa “Tanti giovani in centro per gli eventi dedicati“

Partecipazione e entusiasmo in centro per le iniziative promosse dell’amministrazione comunale per la Giornata dell’Europa, celebrata martedì. “Una giornata dal grande valore e significato – dichiara Stefano Pierini, consigliere con delega ai gemellaggi -. Quanto più i cittadini si sentiranno partecipi e protagonisti del grande progetto europeo, tanto più sarà condivisa quella grande visione che noi chiamiamo Europa. Per questo abbiamo dato vita a un percorso di riavvicinamento con le città gemelle, per sensibilizzare i giovani, veri testimoni e divulgatori di valori profondi”.