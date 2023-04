Giornata della Terra con Bergamini Report di viaggio e la ’paura giusta’ In platea 200 studenti delle medie

Braccia in aria a prenotarsi, e poi un fuoco di fila di domande per capire come e perché Riccardo Bergamini, noto scalatore lucchese, ha dato vita alle sue mille imprese. Oltre duecento studenti di tutte le scuole medie lucchesi si sono dati appuntamento ieri mattina nell’auditorium di San Romano per questo incontro speciale in vista della Giornata della Terra che si celebra oggi, al fine di sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del pianeta.

“Ringrazio per questa bella mattinata la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale e moderatrice d’eccezione Donatella Buonriposi, il vice sindaco Minniti, gli assessori Testaferrata, Consani, Barsanti e il consigliere con delega ai gemellaggi Pierini che è intervenuto per illustrare il patto di amicizia con una scuola in Nepal – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini –. A voi voglio ricordare che il mondo vi appartiene. Il mio messaggio per le nuove generazioni è: rispettatelo. Auguro a tutti di viaggiare e riportare ogni volta a casa nuovi amici, sensazioni ed emozioni, scoprire saperi e sapori che fanno bene al cuore e alla vostra crescita“. Tante domande, dicevamo. Per esempio se qualcuno in famiglia ha mai cercato di fermarlo, se ha temuto per la sua vita, cosa lo spinge ed anche, perchè no, quanto ha impiegato a scalare le casalinghe “Pizzorne“. Sorrisi, gioco, ma anche vita che si impara attraverso la passione vera e il corpo a corpo con la natura. “In effetti sono rimasto colpito non solo dalla quantità di domande – ha detto al termine dell’incontro Riccardo Bergamini –, ma anche dallo spirito di osservazione che rivelavano. Qualcuno mi ha chiesto se faccio più fatica nella salita o nella discesa, cosa mangio in scalata, cosa mi fa andare avanti verso gli ottomila senza ossigeno. Se ho avuto paura. A questa domanda ho risposto che serve una “paura giusta“, che ti fa affrontare l’ostacolo ma che ti consiglia saggiamente di rinunciare quanto la dose di rischio è oltre“. Qualche studente ha anche voluto sapere “quando“ la scintilla è scattata. Forse da sempre per Bergamini. “La montagna mi ha sempre invitato a voler vedere e andare oltre“. Nell’occasione è stato proiettato un saluto dei bambini che vivono nella valle dell’Everest, della “Shree Himalaya basic school”, a Namche Bazar, capitale degli sherpa, con cui la città di Lucca ha avviato il percorso per un patto di amicizia.

Laura Sartini