Giornata della ristorazione. Piatti gourmet per tutti

C’è un focus sulle intolleranze alimentari al centro delle iniziative a firma di Fipe Ristoratori Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara in occasione della “Giornata della ristorazione per la cultura dell’ospitalità italiana”. L’evento, organizzato su scala nazionale da Fipe Italia, nasce per far conoscere e valorizzare – ogni anno in modo diverso –un’autentica eccellenza del nostro Paese, offrendo alle varie delegazioni provinciali del sindacato dei pubblici esercizi l’opportunità di declinare il tema proposto sotto un punto di vista personalizzato.

Da qua l’idea delle delegazioni di Lucca e Massa Carrara di puntare i riflettori sul tema dell’ospitalità, inteso come accoglienza e messa a proprio agio a tavola di clienti che presentino problemi collegati alle intolleranze. Ieri mattina si è svolta a Palazzo Sani la conferenza stampa di presentazione della giornata – che a livello nazionale verrà “celebrata” domani , ma che a quello locale ha visto invece svolgere i propri eventi ieri - , alla presenza del presidente di Fipe Ristoratori Confcommercio Lucca Antonio Fava; del consigliere di FIpe Ristoratori Lucca Samuele Cosentino, della presidente dI Aili – Associazione italiana latto intolleranti Maria Sole Facioni e del presidente regionale di Aic – Associazione italiana celiachia. Il programma della giornata con sede proprio a Palazzo San, ha incluso anche un buffet preparato con i prodotti offerti da Nutrifree, sponsor dell’iniziativa. Alle 14.30 si è svolta invece la tavola rotonda sulle intolleranze alimentari, proprio nella data che celebra la giornata internazionale della celiachia, con gli interventi di Maria Sole Facioni e Giuseppe Giura, moderati da Samuele Cosentino. A chiudere, nel pomeriggio, un corso di formazione per addetti ai lavori (chef, addetti di sala, imprenditori) sul tema “Senza lattosio fuori casa”, a cura sempre di Maria Stella Facioni e Simona Dominici e che prevede al termine il rilascio di un attestato di partecipazione. “Una giornata importante nel segno dell’inclusività a tavola – ha detto Antonio Fava di Fipe – a cui aderiscono 10mila attività in Italia e oltre 250 ristoratori nella provincia di Lucca“.

L.S.