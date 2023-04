Giornata della ristorazione Pane e arte del convivio Dibattiti e piatti a tema

“L’arte del convivio, il vivere assieme”: è il focus scelto dai ristoratori del sindacato provinciale Fipe Confcommercio Lucca per omaggiare la prima “Giornata della ristorazione – per la cultura della ospitalità italiana” lanciata dal Sistema Fipe a livello nazionale e in programma oggi anche a Lucca con l’adesione di ben 90 ristoratori.

Il tema è quello del pane, di cui custodiamo prezioso presidio a Altopascio. E sarà spunto per i ristoratori per realizzare piatti della tradizione o meno, magari per riscoprire la settecentesca zuppa lucchese primaverile “Garmugia“ che, nonostante la veneranda età, non sono in molti a conoscere. Il calendario delle iniziative di oggi in città è stato svelato ieri a Palazzo Sani dalla vicepresidente di Fipe ristoratori Lucca Simona Del Ry, i ristoratori Samuele Cosentino, Giuliano Pacini e Stefano De Ranieri, il funzionario di Confcommercio Lucca e Massa Carrara Nicola D’Olivo e il conduttore Claudio Sottili.

Una giornata, quella di oggi, che avrà come suo “cuore pulsante” il loggiato di Palazzo Pretorio, dove sono in programma incontri e presentazioni. Si parte alle 10 con un dibattito sul tema “Dietro le quinte di un piatto”, condotto da Sottili. Dopo i saluti di Del Ry, in scaletta gli interventi di Daniela Clerici della Accademia Italiana della cucina; di Massimo Rovai di Slow Food condotta di Lucca, Compitese e Orti Lucchesi; di Paola Granucci, assessore alle attività produttive del Comune di Lucca; dei ristoratori Claudio Mollo e Stefano De Ranieri.

Alle 15, tavola rotonda su “Accoglienza, ospitalità e ritrovato senso di comunità”: saluti iniziali di Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio Lucca Massa Carrara, seguiti poi dagli interventi dei ristoratori Samuele Cosentino, Giuliano Pacini e Fabrizio Girasoli; dell’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini; dell’esperta di enogastronomia Daniela Mugnai; dell’esperta in comunicazione Giulia Cristoni. Anche questo incontro sarà condotto da Claudio Sottili.

Alle 17.30, infine, presentazione del libro “Pane buono”, edito da Altra Economia. All’incontro, che vedrà la presenza dell’autore Luca Martinelli, parteciperanno Guido Favilla e Emanuele Bianucci, produttori locali di grani antichi e panificatori, presentati da Marco Del Pistoia, responsabile regionale dei presidi Slow Food. La giornata gode del contributo dell’azienda Enegan. Si spazierà dalla sostenibilità, a casa e quindi a tavola, all’accoglienza e convivialità. Di quest’ultimo tema, in particolare, tratterà Giuliano Pacini (La Buca), con un interessante excursus tra quello che era l’accoglienza ieri e oggi. Perchè, come ha concluso Sottili “il mondo va avanti ma le tradizioni enogastronomiche devono rimanere ben salde“.

Laura Sartini