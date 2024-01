Giornata della memoria. Tutti gli appuntamenti. Intitolazioni e conferenze

Conferenze, mostre, spettacoli teatrali, intitolazioni e un consiglio comunale straordinario. Sono queste le iniziative promosse dall’amministrazione Menesini in occasione del Giorno della Memoria 2024, alla Shoah. Un ricco programma di eventi realizzato in collaborazione con l‘Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca, (con cui proprio ieri è stata rinnovata una convenzione), Anpi Capannori e Lucca, Liceo scientifico ‘E.Majorana’, Istituto Comprensivo ‘I.Micheloni’ e Liberation Route Europe. Si parte mercoledì 24 gennaio in sala del consiglio comunale alle 9.45 e poi al Polo culturale Artemisia Tassignano, ore 21, Reading teatrale tratto dall’opera ‘La tregua’ di Primo Levi. Spettacolo di Marco Brinzi; ore 18.00 Consiglio comunale straordinario dedicato al Giorno della Memoria con la testimonianza di Bruno Simi, cittadino di Capannori internato militare in Austria; giovedì 25 sala consiglio comunale, ore 10.20, Conferenza ‘Decontaminare le memorie’ dello storico del pensiero ebraico Alberto Cavaglion, professore presso l’Università degli Studi di Torino; venerdì 26 piazza Aldo Moro, ore 12, ‘Il giardino dei giusti’, cerimonia di intitolazione di due olivi a Lida Basso Frisini e Clotilde Nardini. Entrambe hanno ottenuto l’onorificenza di ‘Giusta tra le Nazioni’. Ore 12.30 intitolazione a Nara Marchetti del parco giochi di via Martiri Lunatesi. Sabato 27 al liceo scientifico ‘E. Majorana’, ore 8.45 e ore 10.45, polo culturale Artèmisia di Tassignano, ore 21, (aperto alla cittadinanza) "Amnesia. Indagine performativa sull’atto del ricordare", spettacolo teatrale a cura dell’associazione Lovett e il Lupo; domenica 28 al lago della Gherardesca Passeggiata della memoria.

M.S.