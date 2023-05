Giornata della legalità Agueci e Cipriani ospiti dell’evento del Pd Lucca

Domani alle 17.30, nella sala Ademollo di Palazzo Ducale, incontro con il magistrato antimafia Leonardo Agueci, già procuratore aggiunto della DDA di Palermo e Giuseppe Cipriani, sindaco di Corleone dal 1993 al 2002, membro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta e Vigilanza sul fenomeno della Mafia e della Corruzione in Sicilia. L’evento è nato da un’idea del Pd lucchese per celebrare la Giornata Nazionale per la Legalità che ricorre ogni 23 maggio. A dialogare coi due ospiti Giovanni Mastria, avvocato lucchese e Tommaso Bedini Crescimanni, che porterà un ricordo dei famigliari assassinati dalla mafia. Saluti istituzionali da Luca Menesini, presidente della Provincia; Valentina Mercanti, consigliera Regionale; Patrizio Andreuccetti, segretario territoriale Pd; Gabriele Marchi, segretario comunale Pd. L’attrice lucchese Giulia Perelli leggerà brani di Falcone e Borsellino.