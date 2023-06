Gioele testimonial per gli Azzurri Invitato a Roma dalla federazione "I campioni ricordino il suo gesto"

Una specie di testimonial etico, su come dovrebbe essere inteso lo sport, anche quello ad altissimi livelli. E’ stato invitato a Roma nella sede nazionale della Federazione di Atletica Leggera alla presentazione della nuova maglia degli atleti azzurri ai prossimi Mondiali di Budapest, dal 19 al 27 agosto, Gioele, il ragazzino di 9 anni che nei giorni scorsi si è reso protagonista di un gesto nobile, di fair play e di altruismo. Lo ricorderete tutti e la sua storia è diventata virale sui social. Alle batterie dei 400 metri del Gran Galà Esordienti, Gioele si trovava in testa insieme ad un undicenne di Massarosa. A seguito di un fortuito incrocio di gambe il piccolo versilise cade. Gioele allora decide di rinunciare alla vittoria per aiutare il rivale, in un fantastico gesto di fair play. "Siamo orgogliosi di lui e quando ci hanno informato di questa iniziativa nella capitale per la divisa della Nazionale ancora di più, – commenta il padre Fabio – e lo abbiamo accompagnato volentieri, grazie anche alla preziosa presenza del dirigente Virtus Sergio Martinelli. Perché qui si tratta di andare forse oltre con il messaggio: è come se si volesse accostare la maglia degli atleti che rappresenteranno il tricolore a quello che ha fatto mio figlio, ricordatevi come si è comportato questo bambino".

Lui come ha reagito? " Devo dire benissimo, non ce lo aspettavamo. Io e mia moglie eravamo molto più emozionati di lui, è salito sul palco e ha parlato raccontando l’episodio in maniera tranquilla. Abbiamo cercato di insegnare il rispetto. Infatti non era dispiaciuto per il fatto che aveva vinto un terzo concorrente. Gli ho sempre insegnato a dare il massimo, senza mitizzare il successo ad ogni costo".

Poi una sorpresa. Alla nostra domanda su quando fossero previsti i riconoscimenti in Regione, annunciati nei giorni scorsi, il genitore ha risposto: "Lo avete scritto voi della stampa ma io non so niente, nessuno si è fatto vivo ufficialmente, solo mezzi contatti".

"Parliamo del gesto e dello sport - conclude - , a noi non interessa nulla, anzi la combattiamo, la colorazione politica di una cosa bella, nel rispetto delle istituzioni".

