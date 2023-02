Gioele Dix porta in scena Dino Buzzati

Tratto da un racconto di Dino Buzzati, mercoledì 15 febbraio alle ore 21, al Teatro Puccini, va in scena lo spettacolo scritto e interpretato da Gioele Dix (nella foto) “La corsa dietro il vento”. Ambientato in una sorta di laboratorio letterario lo spettacolo attinge dal ricchissimo forziere di racconti del grande scrittore bellunese (Sessanta racconti, Il colombre, In quel preciso momento) e compone un mosaico di personaggi e vicende umane nei quale spettatrici e spettatori possono ritrovare tracce di sé.

Buzzati è stato scrittore, giornalista, pittore, ma soprattutto un fine scrutatore d’anime. E la sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre sempre fulminea al punto, pur non trascurando l’eterna sospensione che caratterizza le nostre esistenze. E grazie al suo talento narrativo, assumono forma poetica paure, sogni e fantasie a noi più che familiari. Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla (anche) di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze, con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico. In scena con lui Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa ed eclettica. Le musiche originali sono di Savino Cesario. I costumi sono di Marina Malavasi e Gentucca Bini.