Gioco, si celebra la giornata mondiale

Oggi è la Giornata mondiale del gioco. Le Nazioni Unite, nel 1998, hanno approvarono la proposta di Freda Klim in qualità di Presidente dell’Associazione internazionale delle ludoteche di stabilire il 28 maggio come “World Play Day“.Con questa decisione l’ONU intende riaffermare il diritto al gioco sancito dall’art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.In questa occasione bambini, famiglie, adulti e anziani di ogni Paese sono invitati a trascorre insieme significativi momenti di gioco a casa, a scuola o sul luogo di lavoro e a trovare il tempo e lo spazio per dedicarsi a se stessi e agli altri, riscoprendo il divertimento fatto di cose semplici e di veri contatti umani.

Nel gioco il bambino sviluppa le sue potenzialità intellettive, affettive e relazionali, impara ad essere creativo, sperimenta le sue capacità cognitive, scopre sé stesso, entra in relazione con i suoi coetanei e sviluppa la sua personalità. Il gioco è, e deve essere, un diritto. Ed è proprio per promuovere questo diritto che ormai più di 20 anni fa l’Onu ha istituito per il 28 maggio la Giornata internazionale del gioco.

Ma Lucca è sorda a questo richiamo, da anni ho proposto alle amministrazioni comunali progetti sul gioco di strada che coinvolgessero alcuni luoghi cittadini con interventi precisi, minimi ma ben organizzati ma ho ricevuto sorrisetti, cortesia di approccio e niente più. Ho anche proposto di prendere visione di quanto si stava facendo in altre città italiane e di vedere come una tale proposta fosse in grado di coinvolgere numerose realtà da quelle commerciali, turistiche, culturali e tutte le generazioni. Il gioco consente ai bambini e alle bambine a relazionarsi oltre che con sé stessi anche con gli altri. Sperimentano la condivisione, le differenze, la solidarietà. Imparano a cooperare tra loro, a risolvere i conflitti, a cercare strategie collaborative per affrontare i problemi. Valori fondamentali che aiutano a costruire la cultura della pace e della fratellanza tra i popoli, valori che appartengono a tutti perché il gioco che è una “cosa seria” riguarda anche gli adulti e se, gestito con correttezza, diventa una componente intima della persona ed ha una notevole influenza emozionale sui comportamenti e nei rapporti interpersonali.

Quindi non solo una “cosa” per bambini ma un’occasione per rivivere storie e momenti di vita, occasioni che hanno la potenzialità di allentare stress, di far rivivere ricordi. La mia proposta di dar vita ad una prima Olimpiade del Gioco di Strada (e le maiuscole sono ampiamente meritate), ad una “Lucca in gioco”è ancora un sogno che non vuole scomparire e tale rimane ma non ne perde l’intensità. Certo non ho la presunzione di proporre un “Tocatì” veronese ma un primo messaggio di quanto si potrebbe fare se solo si volesse fare. E allora non smetterò di sostenere quanto segue, sognando che un giorno anche la mia città faccia rivivere in piazze, strade, corti e corticelle i giochi di strada e le “scese” delle Mura vedano scendere i carrettini di legno, i baluardi il gioco del Chinè etc, etc.

Simonetta Simonetti

(pedagogista)