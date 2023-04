"Gioco sano" contro gioco d’azzardo Il progetto fa tappa al "Santa Croce"

Si conclude oggi, all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo, la tappa della campagna di promozione del "giocare sano" per la prevenzione dell’azzardopatia, realizzata dall’Asl Toscana nord ovest, in collaborazione con Lucca Crea, la società del Comune di Lucca che organizza anche Lucca Comics & Games, grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo. Con orario 9-19, nell’atrio dell’ospedale è allestito uno stand con uno speciale corner, che per tre giorni consecutivi, ha fornito informazioni e consigli sul gioco responsabile, grazie anche alla presenza del personale del SerD.

L’iniziativa rientra nell’importante progetto "Slow Life - Slow Games: Gioca al ritmo giusto", che si prefigge di combattere il gioco d’azzardo e di "prevenirlo attraverso una sana educazione al gioco che sia pura passione e divertimento", come ha dichiarato il dottor Maurizio Varese, responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Asl. La campagna "Slow Life - Slow Games: Gioca al ritmo giusto", partita da Lucca, ha già fatto tappa in 11 strutture ospedaliere nell’area Toscana nord ovest e in tantissime scuole di ogni ordine e grado. Oltre all’esperienza prettamente legata all’informazione sulle azzardopatie, insieme a un operatore si possono provare dei giochi da tavolo ed è possibile riceverne alcuni in dono. Nello spazio allestito, è presente anche il personale dell’Asl che spiega l’importanza di incoraggiare il gioco sano, Slow, a discapito dei giochi dannosi per la salute, ovvero quelli d’azzardo, che inducono alla dipendenza. Nell’atrio dell’ospedale si trova anche una finta slot-machine che, attraverso messaggi appositamente elaborati, svela i meccanismi dell’azzardo e della sua dipendenza.

Com’è la situazione in Valle del Serchio? Gli utenti in carico al Ser.D. nel 2022 sono stati 358, di questi 17 sono stati presi in carico per un disturbo da gioco d’azzardo e hanno svolto un programma terapeutico integrato. La sede del Servizio delle Dipendenze si trova a Gallicano, in via IV Novembre, con un ambulatorio specifico per la cura del disturbo da gioco d’azzardo con un’equipe multiprofessionale, formata da un medico psichiatra, psicologo, assistente sociale e educatore professionale. Qui i cittadini possono accedere senza l’impegnativa del medico, il martedì dalle 15 alle 18. Si può anche prenotare un appuntamento telefonando allo 0583.729473. Il servizio è gratuito.

Dino Magistrelli