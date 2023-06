Giochi di strada da riscoprire: “Passi di animali“

1Prosegue la rubrica

periodica della studiosa Simonetta Simonetti dedicata alla riscoperta dei giochi tradizionali e popolari di strada

Passi di animali

In questo gioco vediamo in azione un gruppo di bambini, in uno spazio aperto oppure in un lungo corridoio.

Ci si mette in fila verso il giocatore che con le spalle girate agli altri comanda il gioco col dire a suo piacimento il numero dei passi da fare e il tipo di animale. Per esempio può cominciare con: dieci passi di formica! Poi continua cercando di manovrare il gioco per ritardare l’arrivo di un altro al suo posto di comando.

E’ un gioco molto divertente perché la fantasia si può sbizzarrire e le richieste possono essere delle più strane. I giocatori devono fare quanto richiesto in modo corretto pena la retrocessione dal loro posto. Le azioni motorie richieste sono la sveltezza e la simultaneità del movimento che si realizza con il girarsi del giocatore che è di spalle. Alle richieste di chi tiene in mano le sorti del gioco sono legate diverse componenti di relazione: il grado di amicizia, la voglia di mettere in difficoltà, il divertimento condiviso.