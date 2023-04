Gioca al ritmo giusto! Le scuole insieme contro l’azzardopatia nell’adolescenza

Gioca al ritmo giusto! E’ in pieno svolgimento l’importante campagna di prevenzione dell’azzardopatia, che coinvlte le scuole della provincia di Lucca, per formare le nuove generazioni al “gioco sano” e prevenire l’insorgere della dipendenza dal gioco d’azzardo nell’adolescenza. L’iniziativa rientra nel progetto dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games, con il finanziamento della Regione Toscana. QN e La Nazione patrocinano il progetto e ti portano ogni venerdì ad incontrare alcune delle classi che hanno aderito all’iniziativa e si stanno sfidando in un’avvincente competizione (guarda la classifica su slowlifeslowgames.it). Ogni bambino ha ricevuto in dono una copia del gioco Playa Pirata, di Luca Bellini, (dV Giochi edizioni) nella versione illustrata da Pera Toons e ogni classe ha ricevuto una ludoteca con sette giochi adatti all’età.

“Il progetto, coinvolge oltre 200 classi delle scuole primarie nelle province di Lucca, Massa, Pisa e Livorno – spiega il dottor Maurizio Varese, responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Azienda USL Toscana nord ovest – oltre ad altrettante fra secondarie di primo e di secondo grado. Ci rivolgiamo così a migliaia di famiglie per combattere il gioco d’azzardo e prevenirlo attraverso una sana educazione al gioco da tavolo, che sia pura passione e divertimento. Alunni, studenti e docenti diventano veri ambasciatori del “gioco sano” e intelligente, promuovendo verso le loro famiglie e attraverso la rete sociale di amici e conoscenti la cultura dell’intrattenimento che sviluppa capacità di ragionamento, socializzazione, sviluppo del pensiero logico e rispetto delle regole e degli altri”.