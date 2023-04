“Gioca al ritmo giusto“ Gli studenti lucchesi piccoli ambasciatori del “gioco sano“

"Slow life Slow Games – Gioca al ritmo giusto" è l’importante campagna di prevenzione dell’azzardopatia, che ha portato nelle scuole della provincia di Lucca, Pisa, Livorno e Massa uno speciale percorso ludo-educativo, per formare le nuove generazioni al “gioco sano”, come prevenzione e contrasto all’insorgere della dipendenza dal gioco d’azzardo in adolescenza e nell’età adulta.

L’iniziativa rientra nel progetto sviluppato dall’Asl Toscana nord ovest, in collaborazione con Lucca Comics & Games, grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo.

Anche il Quotidiano Nazionale e La Nazione hanno dato il loro sostegno all’iniziativa e da oggi porteranno ogni venerdì, per sei settimane, ad incontrare alcune delle 128 classi che nella provincia hanno aderito all’iniziativa.

"Quello del gioco è un mondo che ci dona infinite possibilità di apprendimento, socializzazione e crescita personale - sottolinea il presidente della Regione, Eugenio Giani - . Aspetti che, spesso, abbandoniamo durante la crescita, arrivando a dimenticarci da adulti, della sua importanza. Presi dai ritmi frenetici e dai problemi, sempre più frequentemente ci avviciniamo al lato più dannoso di quel meraviglioso mondo: il gioco d’azzardo. La Regione Toscana è orgogliosa di aver dato vita, insieme all’Asl Toscana nord ovest e Lucca Crea a “Slow Life Slow Games“, un progetto che insegna ai più piccoli, ma anche agli adolescenti, il gioco sano e che ricorda a noi adulti i rischi di quello d’azzardo".