Giardino nuovo alla “Pascoli“ Non solo gioco

Nelle ultime settimane sono stati ultimati i lavori al giardino posteriore della scuola primaria “G. Pascoli”, in via del Giardino Botanico. Il Comune di Lucca ha rinnovato tutte le superfici esterne nel segno del benessere dei bambini che utilizzano questi spazi quotidianamente per il gioco e per la didattica. Con una spesa di 11mila euro sono state rimosse le pavimentazioni in materiali sintetici ed è stata data nuova vita al terreno sottostante che, vangato e areato a dovere, ha accolto un nuovo manto di erba. E’ stato inoltre inserito anche un nuovo impianto automatizzato di irrigazione, che consentirà il mantenimento del giardino nel periodo estivo. “I giardini delle scuole non sono spazi residuali, ma luoghi importanti per lo svago e per le varie attività – affermano gli assessori all’istruzione e ai lavori pubblici Simona Testaferrata e Nicola Buchignani – Abbiamo risposto a una richiesta precisa ma siamo altresì convinti che la qualità delle nostre scuole si ottenga anche con l’attenzione agli spazi verdi annessi, che vogliamo recuperare e migliorare ovunque”.