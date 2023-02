Giardiniere per parchi Al via il corso gratuito per professionalizzarsi

Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici, una nuova figura professionale. Con la ripresa del turismo, ville e giardini storici aperti al pubblico hanno sempre maggiori necessità di specialisti per la loro manutenzione. Nasce così il corso “RE.Gi.S. - Restauro e recupero di giardini storici” per formare figure tecniche formate. L’organizzazione è dell’agenzia Per-Corso, capofila Ats in partenariato con l’ISS Carrara-Nottolini-Busdraghi e con l’agenzia Formatica Scarl, gratuito perché finanziato con fondi Pnrr e rientra in Giovanisì. Le iscrizioni scadono il 13 marzo (info 0583333305).