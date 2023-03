Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici: il corso

Ultimi giorni per le iscrizioni al corso di formazione gratuito per Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici, una nuova figura professionale riconosciuta dalla Regione. Il corso “RE.Gi.S. - Restauro e recupero di giardini storici” forma figure tecniche dell’analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici, è organizzato dall’agenzia formativa Per-Corso capofila di ATS in partenariato con l’ISS Carrara-Nottolini-Busdraghi e con l’agenzia Formatica Scarl, è gratuito perché finanziato con fondi PNRR e perché rientra nell’ambito di Giovanisì, si svolge in collaborazione con l’Orto Botanico, Villa Reale e Agricola Natali e prevede un’indennità di partecipazione per disoccupati. Si può iscrivere chi è maggiorenne, ha il diploma di scuola superiore o la qualifica IeFP di operatore agricolo o il diploma IeFP di tecnico agricolo, o ha 3 anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno il diploma di scuola media. Le iscrizioni scadono il 13 marzo. Info: Agenzia Per-corso 0583.333305, [email protected], 333.934913.