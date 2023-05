Giardini, marine e libri d’artista Mostra e scuola

La mostra “Nel paesaggio dell’arte. Giardini, marine, libri d’artista“ è il momento conclusivo del percorso degli studenti delle scuole della Provincia di Lucca che hanno partecipato al programma a cura di Sentiment of Beauty Odv con i lavori realizzati durante i laboratori degli artisti Gea Casolaro, Andrea Granchi e Simona Lotti. Le opere e la documentazione dei lavori sono espost stati i al Real Collegio.

Presenti all’inaugurazione più di 100 ragazzi protagonisti dei progetti e rappresentanti delle istituzioni; l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, la direttrice dei Musei Nazionali di Lucca Luisa Berretti e il presidente del Real Collegio di Lucca Francesco Franceschini. Nel paesaggio dell’arte è un ciclo di incontri sull’arte rivolto e riservato alle scuole della provincia di Lucca, a cura dell’associazione Sentiment of Beauty ODV e si è svolto tra ottobre 2022 e maggio 2023 nelle sedi del Complesso monumentale di San Micheletto, della Biblioteca Statale di Lucca, di Villa Guinigi, l’Orto Botanico, oltre a incontri e laboratori alla GAMC Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio, il Museo della Marineria, la Spiaggia di Piazza Mazzini a Viareggio, la Fondazione Giuseppe Lazzareschi e al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Il programma è ideato e promosso da Sentiment of Beauty ODV e realizzato grazie al contributo di: Cassa di Risparmio di Lucca e Banca Generali – Paolo Tacchi e Real Collegio, Lucca; in collaborazione conMIUR, Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara, Direzione regionale musei della Toscana, Accademia delle arti del disegno di Firenze, Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti; con la collaborazione per la didattica di ANISA Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte; con la partecipazione del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato e la Biblioteca Statale di Lucca e con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Città di Lucca, Città di Viareggio e Fondazione Italia patria della bellezza.