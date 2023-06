Giannotti, il decano dei sacerdoti ”Centrale è la catechesi agli adulti“

Monsignor Michelangelo Giannotti, vicario episcopale, ha 82 anni. Ha fatto parte a Roma dello staff del segretario generale della Cei, il compianto vescovo Enrico Bartoletti, negli anni del primo grande convegno ecclesiale nazionale, quello del 1976, su: "Evangelizzazione e promozione umana".

"Quando fui ordinato, nel 1965, mi venne affidata la parrocchia di Convalle che all’epoca aveva 220 abitanti. Oggi sono meno di cento. All’epoca – ricorda Giannotti – c’era un sacerdote per ogni parrocchia, anche nelle più piccole come Foce di Bucino o Palagnana. Vero che all’epoca anche in questi paesi c’erano più abitanti e altrettanto vero che nelle parrocchie più grandi si contavano anche tre o quattro sacerdoti. Da allora molto è cambiato. Sono calate le vocazioni, non solo al sacerdozio ma anche al matrimonio. Assistiamo a una sempre più evidente secolarizzazione".

Lei ogni domenica celebra in alcune parrocchie della montagna. Come è cambiata la situazione durante il suo ministero sacerdotale?

"La parrocchia deve arrivare al territorio che è fatto da tante piccole realtà, oggi non ha senso pensare all’impostazione che si limita alla Messa per 10 o 15 persone. Non si può mantenere ciò che sta morendo. Per me va ravvivato e non abolito. Centrale è la catechesi agli adulti. Se gli adulti non si formano dove si va a finire? La formazione è vita. È necessario aggiornarsi. Le Messe e le feste non bastano".

Quali ostacoli incontra la concentrazione delle parrocchie?

"L’attenzione a cercare di mettere insieme le parrocchie non è un fenomeno di oggi. Era già iniziato da tempo, con il vescovo Bartoletti, poi con Agresti, Tommasi e Castellani. Per esempio ho seguito a Villa a Roggio un gruppo di giovani che all’epoca si avviò a una dimensione dell’intera vallata. Ho notato che anche i sacerdoti anziani sono contenti della collaborazione e della sinergia, almeno in passato, quanto c’era meno individualismo".

Come vivono i paesi di montagna o di collina l’assenza del sacerdote. Lei quali esperienze vede?

"Generalmente per Pasqua e per Natale vado a Brandeglio. In questi paesi piccoli con le feste arrivano anche residenti in altre zone d’Italia e anche stranieri, insomma la comunità locale cresce notevolmente. A Brandeglio, per esempio, è tradizione fermarsi a mangiare qualcosa insieme la notte di Natale oppure distribuire piccole uova di cioccolato la notte di Pasqua. Per questo insisto che siano mantenuti alcuni luoghi pubblici dove potersi radunare, per esempio le canoniche ormai vuote. Mantenere questi luoghi evita ai residenti di disperdersi completamente. In alcuni paesi si sono organizzati comprando un alloggio. L’esperienza delle associazioni paesane è importante e utile per valorizzare il paese ma anche per stare insieme".

Lei ha parlato spesso dell’importanza della formazione che oggi sembra ridotta…

"Penso a quanta gente in passato si formava in Chiesa, nell’Azione Cattolica, nei movimenti ecclesiali. Gente che si formava anche alla politica, portandoci valori pur nella visione diversa del rapporto tipico delle istituzioni pubbliche. Penso a quanta gente è partita proprio da Lucca e dalla sua provincia e ha raggiunto incarichi nazionali partendo dalla formazione cattolica. Oggi si vede questa mancanza che si traduce anche nella carenza di risposte adeguate alle sfide della nostra epoca".

Paolo Mandoli