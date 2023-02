Giannini (Pd): "Allarme furti, il Comune che fa?"

"Case, negozi, cimiteri, non passa ormai giorno che la piaga dei furti non colpisca duramente il territorio comunale".

La scia di episodi di piccola criminalità che interessa Lucca e la piana lucchese suscita la reazione di Gianni Giannini, consigliere comunale del Pd.

"C’è stato un tempo – attacca Giannini – in cui i paladini della legalità e sicurezza, ogni giorno puntualizzavano la gravità di una condizione che niente aveva di diverso dall’attuale situazione. Adesso che la guida amministrativa del Comune è cambiata, sarebbe interessante conoscere ad oggi , in tutta discontinuità, i piani sulla sicurezza concordati dall’attuale Sindaco Pardini e dal suo Assessore alla sicurezza Minniti con la Prefettura e le forze di polizia".

"Nonostante i ripetuti richiami in Consiglio comunale – dice ancora Giannini – sempre senza risposta, ancora non si ha contezza di interessamento al fenomeno, che nonostante lo scemare del periodo ad alto rischio, continua imperterrito ad affliggere la serenità del vivere giornaliero. Siamo tutti coscienti che la generale situazione economica e l’accentuarsi delle disuguaglianze sono il primo fattore incentivante del fenomeno dei furti. Di fronte a questa emergenza, ci chiediamo però quale è l’attenzione amministrativa e di polizia per la prevenzione ed attenuazione del fenomeno".