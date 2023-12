Voci e linguaggi diversi per cantare e narrare al pubblico, l’opera comica del grande maestro Giacomo Puccini, basata sul libretto di Gioacchino Forzano. Da una parte i giovani attori (dai 5 ai 27 anni) di TcomeTeatro, dall’altra tre cantanti lirici professionisti, il soprano Mirella di Vita, il baritono Carlo Morini e il tenore Carlo Messeri, accompagnati al pianoforte dal Maestro Stefano Adabbo. Tutti insieme sotto la regia di Emiliana Paoli, oggi alle ore 17 nell’Auditorim S.Romano, metteranno in scena “Gianni Schicchi tra musica e prosa”, spettacolo ad ingresso libero, organizzato dall’associazione Vengo Anchio – Astrolabio Lucca e inserita tra gli eventi promossi da Vivilucca, con il contributo e il patrocinio di Comune di Lucca, Fondazioni Banca Crl e Bml, e della Fondazione per la coesione sociale. Questi i nomi degli attori di TcomeTeatro che reciteranno il “Gianni Schicchi“: Simone Cecchi, Anna Amaducci, Michele Venturi, Alberto Papa, Sara Particelli, Francesca Tersitti, Asia Pavesi, Elettra Baldassari, Emma Coluccini, Rachele Rossi, Mario Riani, Teresa Massi, Leonardo Pacifici ed Edoardo Basili (nella foto, alcuni dei ragazzi di TcomeTeatro ripresi durante uno spettacolo).