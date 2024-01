Gianluca Andreoni vince il contest di LMN. Magico scatto con il presepe Boucquillon

E’ stata selezionata la foto vincitrice del contest fotografico lanciato dall’amministrazione comunale che premia il miglior scatto realizzato per le festività natalizie, con le installazioni e luci di Lmn. La foto scelta ritrae piazza San Michele, con il presepe di Michel Boucquillon e lo sfondo delle suggestive proiezioni natalizie, fotografate ogni giorno da centinaia di visitatori e cittadini lucchesi. L’autore dello scatto è Gianluca Andreoni, che ha saputo cogliere il fascino di una piazza San Michele insolitamente deserta e colma della magia natalizia che ha caratterizzato tutto il centro storico e non solo. Lo scatto di Andreoni sarà utilizzato per la campagna promozionale della terza edizione di Lucca Magico Natale, sui canali ufficiali del Comune di Lucca. Grande successo social anche per tutte le altre installazioni, in particolare l’albero di piazza Napoleone, quello della salita del Caffè delle Mura realizzato dall’ufficio verde pubblico del Comune e l’opera di Francesco Zavattari ‘Lucca s’è desta’ in piazza San Martino. Le operazioni di smontaggio delle installazioni sono in corso in questi giorni, per lasciare presto spazio alle opere, iniziative ed eventi del ricco calendario di Lucca in Maschera.