Gianfranco Cosmi sulla Querelle Inno a Roma, Puccini, un Genio Ineguagliabile

Inno a Roma si. Inno a Roma no. Sulla querelle interviene oggi il maestro Gianfranco Cosmi.

“Puccini era il miglior critico di se stesso. Quando percepiva di aver errato, correggeva e così facendo perfezionava i suoi capolavori. Vedi: Edgar, Butterfly, La Rondine. È certo che la sua musica come quella dei più grandi musicisti non è mai scesa a livelli di ispirazione minima. Questo per la natura stessa della loro personalità. In una lettera a Sybil Seligman il Maestro commentava se stesso con ironia scrivendo e camuffando amaramente il titolo di Edgar “E Dio ci guardi da quest’Opera”. Ma chi oserebbe obiettare che in quest’Opera non vi siano pagine di alto livello?“.