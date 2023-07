Gianfranco Cosmi, l'Inno a Roma, una bella porcheria diventata motivo di polemica

Gianfranco Cosmi *

Tornando all’Inno a Roma, Puccini critico di se stesso commentava con modestia “È una bella porcheria sarà quel che sarà“. Nel contempo lo mandò alla stampa e fu eseguito con la presenza di migliaia di cantori e numerose bande musicali. È certo che quando il Maestro compose l’Inno non pensava che un giorno sarebbe assurto a motivo di polemica politica. Peraltro fu composto nel 1919 e la marcia su Roma era ancora da venire (1922). Il sottoscritto nell’edizione di “Cori in Concerto” di alcuni anni fa non si fece scrupolo di inserire nel programma del Concerto unitamente ad altri brani l’Inno a Roma con palese manifestazione di plauso da parte del numeroso pubblico presente nel bel San Francesco di Lucca.

* Maestro di musica