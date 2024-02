Giampiero Della Nina svela Puccini “uomo“ , vicende e aneddoti

Domani alle ore 21 a Porcari al Palazzo di Vetro nell’ambito degli eventi “Incontri al cubo”, si terrà la presentazione del saggio di Giampiero Della Nina “Giacomo Puccini, familiari, amici, amori”. L’evento, promosso dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi con il coinvolgimento di Tralerighe libri editore, sarà presentato da Andrea Giannasi. L’autore scavando nelle tante lettere inviate dal compositore lucchese ha ricostruito i rapporti con i familiari, con gli amici e con le donne che Puccini ha amato. Dai rapporti con la scuola del giovane studente: “…viene a scuola solo per consumare il fondo dei calzoni: non sta attento a niente bussa continuamente sul banco come se fosse un piano. Non legge mai un libro” fino al rapporto con Lucca, la sua città natale: “Altre cosette che avrebbero dovuto fare i miei concittadini. Niente di niente. Ma se crepo, ti prego di opporti a qualunque ricordo volessero farmi. Stasera sono amaro come il veleno”, tanti sono gli aneddoti e i fatti che hanno visto coinvolto Puccini. Nel lungo libro anche l’amicizia con Alfredo Caselli, la storia dell’amico sfortunato Alfredo Catalani, il rapporto con il “pretino” don Pietro Panichelli, il bisbestia Ruggero Leoncavallo. E poi ancora l’amico Ferruccio Pagni, pittore, e tra gli artefici del Club Bohème nella sua amata Torre del Lago e dei suoi amici. E tra gli amici Giovanni Pascoli, Arturo Toscanini, Gabriele D’Annunzio. Infine le donne. Elvira Bonturi, il primo amore, che per via della gelosia somministrava nel caffè di Giacomo anafrodisiaci ogni qual volta che ospite era una donna. Oppure Corinna Maggia, la bella torinese, che una volta lasciata minacciò di citare Puccini in giudizio e pubblicare tutte le lettere d’amore che in quasi quattro anni si erano scambiate. Un libro che per la prima volta aiuta a capire Giacomo Puccini uomo e non solo grande compositore.